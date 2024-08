Steiermark wird zu Europas Wasserstoffzentrum

Jährlich werden so ab 2028 rund 5.500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produziert – die installierte Kapazität erreicht über 37 MW. Das größte Projekt entsteht in Leoben, wo beim Voest-Werk in Donawitz rund 3.000 Tonnen Wasserstoff erzeugt werden, der Großteil wird gleich vor Ort für die Stahlproduktion verwendet. Weitere Projekte entstehen in Zeltweg, Peggau, Weiz, Mellach (hier sollen mit überschüssigem Strom 760 Tonnen pro Jahr erzeugt werden) und auch die Anlage in Gabersdorf wird erweitert (siehe Grafik).