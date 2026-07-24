Gesäuse-Hüttenrunde mit veganen Schmankerln

Wir starten in Admont und wandern über die Klinkehütte (1504 m) zur Mödlingerhütte (1523 m), wo wir die erste Nacht verbringen. Am zweiten Tag führt die Route hinunter ins Bergsteigerdorf Johnsbach und von dort zur Hesshütte (1699 m). Von hier geht es über die Sulzkaralm ins Tal der Enns und anschließend über die Hochscheibenalm zur Ennstalerhütte (1543 m).