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Wanderbare Steiermark

Gesäuse-Hüttenrunde mit veganen Schmankerln

Steiermark
24.07.2026 11:00
Eine Idylle wie aus dem Bilderbuch!
Eine Idylle wie aus dem Bilderbuch!(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Von Hütte zu Hütte geht’s mit dem beliebten Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti in der Obersteiermark dahin: Acht Tage voller aufregender Bergerlebnisse und abwechslungsreicher Landschaften. 

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Die Gesäuse-Hüttenrunde führt in acht Tagen durch die alpine Landschaft des Nationalparks Gesäuse sowie durch die westlich anschließende Bergregion. Die Mehrtagestour verbindet markante Kalkberge, Almen und aussichtsreiche Bergwege zu einer abwechslungsreichen Rundwanderung und führt zu einigen der bekanntesten Hütten in der Erlebnisregion Gesäuse.

Im Bergsteigerfriedhof Johnsbach finden sich Grabsteine all jener, die bei Berg- und ...
Im Bergsteigerfriedhof Johnsbach finden sich Grabsteine all jener, die bei Berg- und Klettertouren in den Gesäusebergen ums Leben gekommen sind.(Bild: Weges)

Seit dem Vorjahr gibt es entlang der gesamten Route ein zusätzliches Angebot – in allen Hütten werden vegane Gerichte serviert, womit diese Form der Verpflegung durchgängig möglich ist.

Fazit: so oder so ein Genuss – mit oder ohne vegane Speisen.

Köstlichkeiten wie diese erwarten die Wanderer in den Hütten unterwegs – auch Veganer kommen ...
Köstlichkeiten wie diese erwarten die Wanderer in den Hütten unterwegs – auch Veganer kommen kulinarisch nicht zu kurz!(Bild: Weges)

Wir starten in Admont und wandern über die Klinkehütte (1504 m) zur Mödlingerhütte (1523 m), wo wir die erste Nacht verbringen. Am zweiten Tag führt die Route hinunter ins Bergsteigerdorf Johnsbach und von dort zur Hesshütte (1699 m). Von hier geht es über die Sulzkaralm ins Tal der Enns und anschließend über die Hochscheibenalm zur Ennstalerhütte (1543 m).

Daten & Fakten

  • Tourendaten: 8-Tageswanderung, 114 km/6000 Höhenmeter im Aufstieg und 6300 Höhenmeter im Abstieg.
  • Anforderungen: anspruchsvolle Tour; gute Kondition und alpine Erfahrung notwendig.
  • Ausgangs- und Endpunkt: Admont.
  • Einkehrmöglichkeiten: zahlreiche Hütten unterwegs.
  • Nächtigungshütten: Mödlingerhütte, Hesshütte, Ennstalerhütte, Buchsteinhaus, Haindlkarhütte, Admonterhaus und Rohrauerhaus.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Am nächsten Morgen erfolgt der Abstieg nach Gstatterboden. Anschließend führt der Weg über den Brucksattel in zahlreichen Kehren hinauf zum Buchsteinhaus (1571 m), wo wir zum vierten Mal nächtigen. Tags darauf steigen wir zurück zur Enns ab, queren diese beim Bahnhof Johnsbach und wandern flussabwärts, bevor der Anstieg zur Haindlkarhütte (1121 m) beginnt. Dort verbringen wir die fünfte Nacht.

Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.
Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.(Bild: Weges)

Am folgenden Tag geht es hinunter zum Parkplatz, von wo uns ein Taxi zum Buchauersattel bringt. Über das Grabneralmhaus erreichen wir das Admonterhaus (1723 m). Weiter führt die Route über Hall zum Rohrauerhaus (1308 m), unserem letzten Schlafplatz. Nach der siebten Nacht verläuft die Abschlussetappe über die Ardningalmhütte zurück nach Admont.

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