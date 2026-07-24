Gesäuse-Hüttenrunde mit veganen Schmankerln

Von Hütte zu Hütte geht’s mit dem beliebten Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti in der Obersteiermark dahin: Acht Tage voller aufregender Bergerlebnisse und abwechslungsreicher Landschaften.
Die Gesäuse-Hüttenrunde führt in acht Tagen durch die alpine Landschaft des Nationalparks Gesäuse sowie durch die westlich anschließende Bergregion. Die Mehrtagestour verbindet markante Kalkberge, Almen und aussichtsreiche Bergwege zu einer abwechslungsreichen Rundwanderung und führt zu einigen der bekanntesten Hütten in der Erlebnisregion Gesäuse.
Seit dem Vorjahr gibt es entlang der gesamten Route ein zusätzliches Angebot – in allen Hütten werden vegane Gerichte serviert, womit diese Form der Verpflegung durchgängig möglich ist.
Fazit: so oder so ein Genuss – mit oder ohne vegane Speisen.
Wir starten in Admont und wandern über die Klinkehütte (1504 m) zur Mödlingerhütte (1523 m), wo wir die erste Nacht verbringen. Am zweiten Tag führt die Route hinunter ins Bergsteigerdorf Johnsbach und von dort zur Hesshütte (1699 m). Von hier geht es über die Sulzkaralm ins Tal der Enns und anschließend über die Hochscheibenalm zur Ennstalerhütte (1543 m).
Am nächsten Morgen erfolgt der Abstieg nach Gstatterboden. Anschließend führt der Weg über den Brucksattel in zahlreichen Kehren hinauf zum Buchsteinhaus (1571 m), wo wir zum vierten Mal nächtigen. Tags darauf steigen wir zurück zur Enns ab, queren diese beim Bahnhof Johnsbach und wandern flussabwärts, bevor der Anstieg zur Haindlkarhütte (1121 m) beginnt. Dort verbringen wir die fünfte Nacht.
Am folgenden Tag geht es hinunter zum Parkplatz, von wo uns ein Taxi zum Buchauersattel bringt. Über das Grabneralmhaus erreichen wir das Admonterhaus (1723 m). Weiter führt die Route über Hall zum Rohrauerhaus (1308 m), unserem letzten Schlafplatz. Nach der siebten Nacht verläuft die Abschlussetappe über die Ardningalmhütte zurück nach Admont.
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