Unfall in Lustenau

Pkw überschlug sich und krachte in Garage

Vorarlberg
18.01.2026 12:25
Ein Glück, dass den Insassen nicht mehr passiert.
Ein Glück, dass den Insassen nicht mehr passiert.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Lustenau (Vorarlberg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit diesem durch das Garagentor eines Wohnhauses gekracht. Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden, der Sachschaden ist immens. 

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Dornbirn war gegen 3.40 Uhr auf der Hofsteigstraße in Richtung des Lustenauer Ortszentrums unterwegs, im Fahrzeug saßen noch zwei weitere jeweils 19-jährige Männer. In einer Doppelkurve verlor der Lenker plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen – dieser touchierte einen Felsbrocken am Fahrbahnrand, überschlug sich und krachte in weiterer Folge gegen eine Hausmauer bzw. in ein Garagentor, welches vom Pkw durchschlagen wurde.

Zuerst kolliedierte der Wagen mit diesem Felsbrocken.
Zuerst kolliedierte der Wagen mit diesem Felsbrocken.(Bild: Shourot Maurice)

Immenser Sachschaden
Zwei der drei Insassen klagten vor Ort über starke Schmerzen, am Ende wurden vorsichtshalber alle Unfallbeteiligten von den Rettungskräften auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt – die Schwere der Verletzungen sei laut Polizei noch nicht bekannt. Der Sachschaden ist immens: Das Unfallauto ist ein Fall für die Schrottpresse, ein in der Garage abgestellter Pkw ist ebenfalls demoliert worden. Neben der Garage wurden weiters auch die Hausfassade sowie diverse Gartensträucher in Mitleidenschaft gezogen. Alkohol war nicht im Spiel, ein diesbezüglicher Test verlief negativ. 

Vorarlberg
