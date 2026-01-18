Pkw überschlug sich und krachte in Garage

Immenser Sachschaden

Zwei der drei Insassen klagten vor Ort über starke Schmerzen, am Ende wurden vorsichtshalber alle Unfallbeteiligten von den Rettungskräften auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt – die Schwere der Verletzungen sei laut Polizei noch nicht bekannt. Der Sachschaden ist immens: Das Unfallauto ist ein Fall für die Schrottpresse, ein in der Garage abgestellter Pkw ist ebenfalls demoliert worden. Neben der Garage wurden weiters auch die Hausfassade sowie diverse Gartensträucher in Mitleidenschaft gezogen. Alkohol war nicht im Spiel, ein diesbezüglicher Test verlief negativ.