Dem nächsten Skigebiet in Vorderwald droht das Aus

Die altehrwürdige Einersesselbahn in Alberschwende hat schon vor ein paar Jahren das Aus ereilt. In Andelsbuch stehen die maroden Doppelsessel nach einem tödlichen Unfall im Sommer 2023 still. Und auch in Schetteregg kämpfen die Liftbetreiber ums Überleben des kleinen Familienskigebiets. Ihnen macht – ähnlich wie den Verantwortlichen der Lifte in Alberschwende und Andelsbuch – der Klimawandel zu schaffen. Immer weniger Schneetage haben in den vergangenen Wintern für ein dickes Minus in der Endabrechnung geführt.