Promis erspielen fast 12.000 Euro für Raphael (8)

Raphael (8) ist durch einen Gendefekt von Geburt an schwer behindert. Eine Delfintherapie, die ihm helfen würde, ist teuer – wir berichteten. Jetzt haben Promis bei einem Benefiz-Bocciaturnier das notwendige Geld gesammelt.
Selbst das Wetter spielte beim Boccia-Turnier der Promis gegen Geschäftsleute vergangenes Wochenende mit: Strahlender Sonnenschein und emotionale Momente sorgten beim Sporttreff Pachler in Wien-Liesing für einen unvergesslichen Tag.
KroneTV-Vorturner Philipp Jelinek sorgte dafür, dass alle gut aufgewärmt waren. Nur die Wrestling-Stars Michael Kovac und Franz Schlederer weigerten sich zunächst, mitzumachen. Erst nachdem sie von Organisator Thomas Hetlinger die Gelbe Karte gezeigt bekommen hatten, machten sie mit.
Andy Lee Lang, Jazz Gitti, Trixi Schuba, Sänger Peter Kent und Ex-Teamkicker Andy Ivanschitz waren bestens vorbereitet. Ex-Rapidler Stephan Marasek rutschte Boxer Ferdinand Pachler in die Kniekehle, woraufhin der „Verletzte“ von den beiden Sängern Frankie Fortyn und Wolfgang notdürftig verarztet wurde.
Die zahlreichen Gäste sorgten am Bocciafeld für die Menschenwelle. Als Raphaels Familie mit dem schwer kranken Buben eintraf, erhoben sich alle Besucher – Applaus brach aus. Glückstränen!
„Wir werden den Tag niemals vergessen“
Durch die Teilnahmegebühr und Spenden kamen exakt 11.706 Euro zusammen. Der Reinerlös geht zur Gänze an Raphaels Familie. Die hilfreiche Delfintherapie in der Türkei kostet rund 7000 Euro und ist damit ausfinanziert. Raphaels Mama, Princesa Paniura, war bewegt: „Danke an alle, die mitgeholfen haben. Meine Familie und ich werden diesen Tag niemals vergessen.“
Die Sieger des Turniers waren Germwave Solutions mit Bernhard Schreier und seinem Sohn. Platz 2 ging an die „Wrestling-Eckelpakete“ Kovac und Schlederer. Einen Pokal holte sich außerdem das Team der DVB – Deutsche Vermögensberatung mit Michael Binder-Seemann und Peter Hubacek.
Raphael dürfte das sehr gefallen haben: In seinen Augen lag ein Leuchten.
Kommentare
