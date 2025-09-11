Promis erspielen fast 12.000 Euro für Raphael (8)

Die Sieger des Turniers waren Germwave Solutions mit Bernhard Schreier und seinem Sohn. Platz 2 ging an die „Wrestling-Eckelpakete“ Kovac und Schlederer. Einen Pokal holte sich außerdem das Team der DVB – Deutsche Vermögensberatung mit Michael Binder-Seemann und Peter Hubacek.

Raphael dürfte das sehr gefallen haben: In seinen Augen lag ein Leuchten.