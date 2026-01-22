„Die Außerferner und Gurgltaler zahlen den Preis“

Allerdings käme ein weiteres Risiko dazu, das in den Diskussionen viel zu kurz käme: das Gesundheitliche. „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Lärm krank machen kann und dass es einen Zusammenhang gibt mit Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko“, sagt Joachim Strauss, Arzt im Ruhestand. Er warnte vor allem vor den Langzeitfolgen von Feinstaub und Reifenabrieb. Das Land Tirol messe die Belastung mit Uraltmethoden und die Grenzwerte seien höher als jene der WHO und ab 2030 der EU.