Fall Hasan E.: Versäumnisse nach Mekka-Anschlag?

Mutter meldete Verschwinden des Sohnes

Die Mutter des 20-Jährigen hatte sich am 14. März 2020 an die deutsche Beratungsstelle Radikalisierung gewandt, nachdem sie vom „Abschiedsmail“ ihre Sohnes erfahren hatte. „In der Email sowie bei der anschließenden telefonischen Kontaktaufnahme gab die Ratsuchende an, dass ihr Sohn seit gestern verschwunden sei“, hielt die beim deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingerichtete Stelle in einer Mail fest, die am selben Tag „zur Weiterleitung an die zuständige Behörde“ nach Österreich übermittelt wurde. Die Mutter „befürchte, dass sich ihr Sohn nach dem Tod seines Vaters radikalisiert habe und jetzt in den Jihad gezogen sei“, warnte die deutsche Beratungsstelle. Festgehalten wurde auch, die Frau habe „bereits die österreichische Auslandsvertretung über die Sachlage informiert“.