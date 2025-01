Mekka-Blutbad aus „religiös-ideologischen“ Motiven

Seit über zehn Monaten befindet sich ein junger Niederösterreicher aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in Saudi-Arabien in Haft. Der mutmaßliche Anhänger der islamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) hatte in Mekka ein Blutbad angerichtet – die „Krone“ berichtete ausführlich. Unterlagen aus Saudi-Arabien bestätigen nun sein Motiv.