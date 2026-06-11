Junge Lenkerin krachte mit Sportcoupé gegen Baum

Für eine junge deutsche Autolenkerin endete die Fahrt mit ihrem Sportcoupé am Mittwoch durch Tirol mit einem Unfall. Sie prallte in Breitenbach (Bezirk Kufstein) gegen einen Baum.
Die junge Lenkerin war ersten Informationen zufolge auf einer Gemeindestraße in einem Wald in Breitenbach am Mittwoch kurz vor 17 Uhr gegen einen Baum geprallt. Wie es dazu gekommen war, ist noch unklar.
Sie dürfte jedoch mit ordentlicher Geschwindigkeit gegen den Baum gekracht sein. Im Einsatz standen ein Notarzt, die Rettung, die Feuerwehr und die Polizei.
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