„Digitale Überweisung“ als Modell für die Zukunft

Barrierefreier Zugang für alle

Nachdem der Anrufer der elektronischen Übermittlung der erforderlichen Gesundheitsdaten zugestimmt hat, erhält er eine SMS mit einem Link zum persönlichen QR-Code. Zusätzlich wird per SMS ein PIN-Code übermittelt – als Alternative für den Fall, dass der QR-Code nicht abrufbar ist oder kein Smartphone zur Verfügung steht. Besitzt jemand weder ein Smartphone noch Handy und meldet sich via Festnetz bei 1450, wird der PIN-Code am Telefon mitgeteilt – somit ist ein barrierefreier Zugang zu diesem Tool gewährleistet. Mit einem dieser Codes meldet sich der Patient direkt an der Anmeldestelle der Klinik an.