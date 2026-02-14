Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgreicher Start

„Digitale Überweisung“ als Modell für die Zukunft

Burgenland
14.02.2026 18:00
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil machte sich in der Landessicherheitszentrale ein Bild.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil machte sich in der Landessicherheitszentrale ein Bild.(Bild: LMS)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Pilotprojekt im Südburgenland: Die Gesundheitsversorgung soll fortan vernetzter, effizienter und patientenorientierter werden.

0 Kommentare

Seit Anfang Februar läuft im Burgenland ein innovatives Pilotprojekt, das die Schnittstelle zwischen telefonischer Gesundheitsberatung und Klinikaufnahme grundlegend modernisiert: Die „Digitale Überweisung“ ermöglicht es der Landessicherheitszentrale (LSZ), Patienten nach einer Beratung über die Gesundheitsnummer 1450 direkt in der Klinik Oberwart anzukündigen. Durch die Vorab-Übermittlung medizinischer Informationen werden sowohl die medizinische Ersteinschätzung als auch die administrative Aufnahme wesentlich beschleunigt. Der behandelnde Arzt kann die vollständige Fallakte unmittelbar einsehen und rascher mit Diagnose und Therapie beginnen.

„Projekt auf alle Kliniken im Land ausweiten“
Damit die Daten übermittelt werden, müssen Patienten ihre Einwilligung erteilen. „Mit der ,Digitalen Überweisung’ setzt das Burgenland einen weiteren Schritt in Richtung vernetzter, effizienter und patientenorientierter Gesundheitsversorgung – dort, wo Zeit ein entscheidender Faktor ist“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Nach erfolgreicher Pilotphase mit der Klinik Oberwart soll das Projekt auf alle Klinken im Land ausgeweitet werden.“

Barrierefreier Zugang für alle
Nachdem der Anrufer der elektronischen Übermittlung der erforderlichen Gesundheitsdaten zugestimmt hat, erhält er eine SMS mit einem Link zum persönlichen QR-Code. Zusätzlich wird per SMS ein PIN-Code übermittelt – als Alternative für den Fall, dass der QR-Code nicht abrufbar ist oder kein Smartphone zur Verfügung steht. Besitzt jemand weder ein Smartphone noch Handy und meldet sich via Festnetz bei 1450, wird der PIN-Code am Telefon mitgeteilt – somit ist ein barrierefreier Zugang zu diesem Tool gewährleistet. Mit einem dieser Codes meldet sich der Patient direkt an der Anmeldestelle der Klinik an.

„Seit Start der Pilotphase Anfang Februar haben wir 16 Patienten digital an die Klinik Oberwart überwiesen. Das zeigt, dass das System in der Praxis funktioniert“, so Nikolaus Tittler, der seitens der LSZ für die technische Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
14.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 8°
Symbol bedeckt
Güssing
2° / 12°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 8°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 9°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
2° / 9°
Symbol bedeckt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
188.930 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
114.697 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
114.419 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2319 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Schilling sorgt am Red Carpet für Protest-Eklat
863 mal kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
860 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Als Regulierungen die Pinka zähmen sollten
Valentinstag
Heute machen Liebesgefühle wieder kräftig Umsatz
Energie, Gesundheit
Hamburg und Burgenland bündeln die (Fach-)Kräfte
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Strompreis im Fokus
„Der Burgenländer ist halt ein treuer Diener“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf