„Digitale Überweisung“ als Modell für die Zukunft

Pilotprojekt im Südburgenland: Die Gesundheitsversorgung soll fortan vernetzter, effizienter und patientenorientierter werden.
Seit Anfang Februar läuft im Burgenland ein innovatives Pilotprojekt, das die Schnittstelle zwischen telefonischer Gesundheitsberatung und Klinikaufnahme grundlegend modernisiert: Die „Digitale Überweisung“ ermöglicht es der Landessicherheitszentrale (LSZ), Patienten nach einer Beratung über die Gesundheitsnummer 1450 direkt in der Klinik Oberwart anzukündigen. Durch die Vorab-Übermittlung medizinischer Informationen werden sowohl die medizinische Ersteinschätzung als auch die administrative Aufnahme wesentlich beschleunigt. Der behandelnde Arzt kann die vollständige Fallakte unmittelbar einsehen und rascher mit Diagnose und Therapie beginnen.
„Projekt auf alle Kliniken im Land ausweiten“
Damit die Daten übermittelt werden, müssen Patienten ihre Einwilligung erteilen. „Mit der ,Digitalen Überweisung’ setzt das Burgenland einen weiteren Schritt in Richtung vernetzter, effizienter und patientenorientierter Gesundheitsversorgung – dort, wo Zeit ein entscheidender Faktor ist“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Nach erfolgreicher Pilotphase mit der Klinik Oberwart soll das Projekt auf alle Klinken im Land ausgeweitet werden.“
Barrierefreier Zugang für alle
Nachdem der Anrufer der elektronischen Übermittlung der erforderlichen Gesundheitsdaten zugestimmt hat, erhält er eine SMS mit einem Link zum persönlichen QR-Code. Zusätzlich wird per SMS ein PIN-Code übermittelt – als Alternative für den Fall, dass der QR-Code nicht abrufbar ist oder kein Smartphone zur Verfügung steht. Besitzt jemand weder ein Smartphone noch Handy und meldet sich via Festnetz bei 1450, wird der PIN-Code am Telefon mitgeteilt – somit ist ein barrierefreier Zugang zu diesem Tool gewährleistet. Mit einem dieser Codes meldet sich der Patient direkt an der Anmeldestelle der Klinik an.
„Seit Start der Pilotphase Anfang Februar haben wir 16 Patienten digital an die Klinik Oberwart überwiesen. Das zeigt, dass das System in der Praxis funktioniert“, so Nikolaus Tittler, der seitens der LSZ für die technische Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnet.
