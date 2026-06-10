Grazer Trachtengeschäft sperrt nach 185 Jahren zu

Es ist eines der Geschäfte, die aus der Stadt nicht wegzudenken sind: Seit mittlerweile 185 Jahren gibt es bei Rollett in der Grazer Murgasse Trachtenmode zu kaufen. Die Filiale zählt zu den ältesten der Altstadt. Schweren Herzens müssen Kunden nun aber Abschied nehmen, wie die Filialleitung der „Krone“ bestätigt. Im September wird das Geschäft für immer seine Rollläden schließen.