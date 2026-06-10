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Schwerer Abschied

Grazer Trachtengeschäft sperrt nach 185 Jahren zu

Steiermark
10.06.2026 15:00
Rollett wurde im Jahr 1841 gegründet.
Rollett wurde im Jahr 1841 gegründet.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Ein echtes Traditionsunternehmen verabschiedet sich aus der Grazer Innenstadt. Im September dieses Jahres schließt Rollett, bekannt für zeitlose Trachtenmode, seine Türen. Schon ab Freitag ist ein Abverkauf geplant.

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Es ist eines der Geschäfte, die aus der Stadt nicht wegzudenken sind: Seit mittlerweile 185 Jahren gibt es bei Rollett in der Grazer Murgasse Trachtenmode zu kaufen. Die Filiale zählt zu den ältesten der Altstadt. Schweren Herzens müssen Kunden nun aber Abschied nehmen, wie die Filialleitung der „Krone“ bestätigt. Im September wird das Geschäft für immer seine Rollläden schließen.

2018 hatte die Kette Country Line aus Salzburg Rollett übernommen. Leider konnte mit Trachten in Graz aber nicht mehr ausreichend Umsatz gemacht werden – man habe das Innenstadtsterben und die Parkplatzproblematik zu spüren bekommen. Ein Nachfolger aus demselben Segment konnte nicht gefunden werden.

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Schon am Freitag beginnt der Abverkauf, bestätigt die Filialleiterin. Mit großen Rabatten ist zu rechnen. Offen bleibt, wer die Geschäftsflächen im Herbst übernehmen wird. Gleich um die Ecke, am Hauptplatz, soll ja Ende Juli die Buchhandelskette Thalia im ehemaligen Lokal des H&M aufsperren. Eine Neueröffnung gab es in direkter Nähe auch mit dem Manufactum.

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