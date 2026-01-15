Kein Ende der Grazer Leerstands-Misere in Sicht

Beim Flanieren werden einem die vielen Leerstände schmerzlich bewusst. Und die Suche nach Nachmietern für die Geschäftsflächen wird immer härter. Das gilt auch für die Benetton-Filiale in der Herrengasse: Bisher gibt es noch keine Interessenten, bestätigt man bei der Diözese Graz-Seckau, der die Immobilie gehört. „Wir sind noch dabei, die Flächen zu renovieren, aber offen für Anfragen“, sagt Thomas Stanzer.