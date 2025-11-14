Manufactum eröffnet im Jugendstilhaus in Graz

„Graz ist eine Stadt, die Tradition und Moderne auf besondere Weise verbindet und eine hohe Wertschätzung für Qualität und Nachhaltigkeit mitbringt. Die Immobilie in der Murgasse bietet uns den perfekten Rahmen, um unsere Produkte in einem ansprechenden Ambiente zu präsentieren“, zeigt sich auch der Managing Director der Manufactum Gruppe, Kai Steffan, vom neuen Standort begeistert.