Manufactum eröffnet im Jugendstilhaus in Graz

Das Jugendstilhaus von Kastner & Öhler in der Grazer Murgasse eröffnet wieder für Kunden. Ab März 2026 startet Manufactum darin mit einem zweiten Standort in Österreich.
Das Unternehmen Manufactum – bekannt für langlebige Produkte im Gegensatz zur Wegwerfmentalität – eröffnet seinen zweiten Österreich-Standort in Graz. Ab März 2026 begrüßt es Kunden im Jugendstilhaus von Kastner & Öhler in der Grazer Murgasse. Der Mietvertrag ist bereits unterzeichnet.
Bereits im Jahr 2023 steht die Fläche in der Murgasse leer. Damals gab das Traditionsunternehmen die Spielzeugabteilung auf, die Home-Abteilung übersiedelte vorübergehend auf die leerstehenden Flächen. In Folge wurde das Jugendstilhaus für Ausstellungen genutzt. Nun bekommt es endlich wieder einen dauerhaften Betreiber.
Warenhaus als „Ort des Entdeckens“
„Mit Manufactum gewinnt Graz einen Händler, der mit seinem hochwertigen Sortiment für Qualität, Langlebigkeit und Liebe zum Detail steht“, freut sich Martin Wäg vom Karstner-Vorstand über den neuen Partner. Das neue Warenhaus wird auf mehr als 500 Quadratmetern eine breite Auswahl aus Heimtextilien, Küchenutensilien, Bekleidung und vielem mehr bieten.
„Graz ist eine Stadt, die Tradition und Moderne auf besondere Weise verbindet und eine hohe Wertschätzung für Qualität und Nachhaltigkeit mitbringt. Die Immobilie in der Murgasse bietet uns den perfekten Rahmen, um unsere Produkte in einem ansprechenden Ambiente zu präsentieren“, zeigt sich auch der Managing Director der Manufactum Gruppe, Kai Steffan, vom neuen Standort begeistert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.