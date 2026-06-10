Fire Department Call
Meowing in a Gutter: City Cat “Larry” in Distress
St. Pölten’s most famous four-legged resident triggered a call for the city fire department at a lofty height. Passersby had raised the alarm because “Larry” was stuck in a gutter on the third floor, meowing loudly.
He is a welcome guest in numerous shops and many squares in the Lower Austrian capital, and he also regularly appears in the popular Facebook group “What’s Happening in St. Pölten.”
But a few days ago, another adventurous outing got “Larry” into trouble. Passersby had alerted the fire department because the orange-tabby cat was sitting in a gutter on the third floor of a building, meowing loudly.
He apparently wasn’t too keen on the idea of us coming to get him with the turntable ladder.
Ein Feuerwehrmann
Brave Leaps
The firefighters rushed to “Larry’s” aid. “The fact that we wanted to reach him with the turntable ladder apparently made him feel a bit uneasy,” one firefighter explained. Because the city’s famous four-legged friend then retreated and eventually found a way out on his own.
“With a few brave leaps, he was able to jump right into his owner’s arms,” the city fire department reports happily.
On the move with a tracker
“Larry” had recently made headlines and caused concern among residents of the state capital. The cat had been missing for ten days and was finally discovered in a neighboring town. Since then, the outdoor cat has been equipped with a tracker.“Please don’t just take him home just because he’s friendly. Our ‘Larry’ gets plenty of the best food, attention, and care at home,” appeals “cat dad” Christoph Zawodsky.
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