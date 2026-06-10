Wenn der Sommer voller fantastischer Märchen ist

Märchen modern interpretiert

Über den Erfolg freut sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Aus rund 4300 Besuchern pro Saison sind mehr als 16.000 geworden. Insgesamt wurden über 230.000 Gäste begrüßt und 737 Vorstellungen gespielt.“ Auch die Anzahl an Vorstellungen habe sich mehr als verdoppelt. Mit der diesjährigen Produktion werde erneut ein Märchenstoffe mit Sorgfalt, Fantasie und Professionalität zeitgemäß interpretiert.