Wenn der Sommer voller fantastischer Märchen ist

Auf Schloss Poysbrunn im Weinviertel wird mit „Aschenputtel – neu getanzt“ Jubiläum gefeiert: 20 Jahre Märchensommer NÖ gilt es heuer fantasievoll zu begehen.
In einer Zeit, in der Bildschirme zum Geschichtenerzähler Nummer eins geworden sind und Computerspiele Fantasie oft vorfabriziert liefern, verdient das Theater wieder mehr Raum im Kinderalltag. Diesem Grundgedanken folgt der Märchensommer NÖ mit Intendantin Nina Blum seit zwei Jahrzehnten und bringt damit Kinderaugen zum Strahlen.
Zum heurigen 20-Jahre-Jubiläum wartet auf Schloss Poysbrunn mit „Aschenputtel – neu getanzt“ ein Klassiker in neuem Kleid auf alle Märchenfans. „Das Publikum rät mit, tanzt mit und ist Teil der Geschichte“, so Blum. Für die Intendantin liegt der Qualitätsanspruch besonders hoch, „denn Kinder spüren, ob man ihnen etwas richtig Gutes anbietet.“
Märchen modern interpretiert
Über den Erfolg freut sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Aus rund 4300 Besuchern pro Saison sind mehr als 16.000 geworden. Insgesamt wurden über 230.000 Gäste begrüßt und 737 Vorstellungen gespielt.“ Auch die Anzahl an Vorstellungen habe sich mehr als verdoppelt. Mit der diesjährigen Produktion werde erneut ein Märchenstoffe mit Sorgfalt, Fantasie und Professionalität zeitgemäß interpretiert.
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