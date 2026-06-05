Räuberische Sabinerinnen eröffnen Sommerreigen

Insgesamt 22 Produktionen

Neben Sandra Högl, Doris Richter-Bieber, Natascha Ties, Kurt Hexman, Marcel-Philip Kraml, Stephan Paryla-Raky, Simon Schober, Felix Kurmayer und Anton Öllerer gab auch Michaela Ehrenstein ihr „Comeback“. Denn die Mitbegründerin der Sommerspiele Schloss Sitzenberg steht in diesem Jahr wieder selbst auf der Bühne. Dem erfolgreichen Startschuss zum Theatersommer-Reigen folgen weitere 21 Produktionen an 19 Spielorten – und machen damit ganz NÖ in den kommenden Wochen zur Bühne.