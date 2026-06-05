Räuberische Sabinerinnen eröffnen Sommerreigen

Mit der Premiere des humorvollen Schwanks auf Schloss Sitzenberg fiel der feierliche Startschuss zum diesjährigen Theaterfest Niederösterreich.
Mit „Der Raub der Sabinerinnen“ auf Schloss Sitzenberg wurde das heurige Theaterfest NÖ feierlich eröffnet. Der Premiere des humorvollen Schwanks von Franz und Paul von Schönthan am Mittwoch wohnten auch Landtagspräsident Karl Wilfing sowie Bürgermeister Erwin Häusler bei. Im Arkadenhof von Schloss Sitzenberg dreht sich bis zum 28.J uni unter der Regie von Anke Zisak alles um eine peinliche Jugendsünde mit turbulenten Folgen.
Insgesamt 22 Produktionen
Neben Sandra Högl, Doris Richter-Bieber, Natascha Ties, Kurt Hexman, Marcel-Philip Kraml, Stephan Paryla-Raky, Simon Schober, Felix Kurmayer und Anton Öllerer gab auch Michaela Ehrenstein ihr „Comeback“. Denn die Mitbegründerin der Sommerspiele Schloss Sitzenberg steht in diesem Jahr wieder selbst auf der Bühne. Dem erfolgreichen Startschuss zum Theatersommer-Reigen folgen weitere 21 Produktionen an 19 Spielorten – und machen damit ganz NÖ in den kommenden Wochen zur Bühne.
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