Lions spenden 50.000 € an neue Leuchtturm-Projekte

Das außergewöhnliche Projekt „Die Löwen sind los“, das 2020 vom Lions Club Horn ins Leben gerufen und dieser dafür auch schon zum „Krone“-Herzensmensch Verein des Jahres ausgezeichnet wurde, ging nun in die nächste Runde. Der Waldviertler Club mit dem bisherigen Präsidenten Jürgen Rochler, der jetzt sein Amt an Stefan Rosner übergab, stellte beeindruckende Zahlen vor.