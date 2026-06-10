Lions spenden 50.000 € an neue Leuchtturm-Projekte

„Die Löwen sind los“ bedeutete einmal mehr einen Geldsegen für Karitatives. Diesmal fand das „Löwenlotto“, bei der alle 20 Skulpturen einen neuen Standort in einer anderen Gemeinde erhalten, in Langau statt.
Das außergewöhnliche Projekt „Die Löwen sind los“, das 2020 vom Lions Club Horn ins Leben gerufen und dieser dafür auch schon zum „Krone“-Herzensmensch Verein des Jahres ausgezeichnet wurde, ging nun in die nächste Runde. Der Waldviertler Club mit dem bisherigen Präsidenten Jürgen Rochler, der jetzt sein Amt an Stefan Rosner übergab, stellte beeindruckende Zahlen vor.
Beim Löwenprojekt wechseln 20 von Künstlern gestaltete Löwen jedes Jahr an einen repräsentativen Platz in einer der 20 Gemeinden des Bezirks Horn, womit man auf die Wohltätigkeitsinitiativen der Lions aufmerksam macht. Heuer konnte man so 50.000 Euro an „Leuchtturm-Projekte“ vergeben.
20.000 Euro für „Lehrlinge mit Zukunft“
Sieger wurde das Lehrlingsprojekt „Der Jugend eine Zukunft geben“ in Eggenburg, das 20.000 Euro erhielt. Insgesamt hat die vielseitige Initiative mit den Löwenskulpturen seit 2020 satte 372.000 Euro eingebracht – mit weiteren Aktivitäten lukrierte der Club für karitative Zwecke seither eine halbe Million Euro.
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