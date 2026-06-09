Frau gaukelt Tumor vor und streift Spenden ein

37-Jährige spurlos verschwunden

Doch als die Ermittler im Mai 2018 genug Beweise für eine Anklage wegen Überweisungsbetrugs hatten, war die „Todkranke“ spurlos verschwunden. Die Fährte wurde kalt – bis das FBI jetzt kürzlich laut der Justiz-Webseite „Law and Crime“ Hinweise bekam, dass O’Rourke ihre Hochstapler-Zeit in Australien genutzt und sich dort ein zweites Leben aufgebaut haben soll. Wer sie dort antrifft oder ihren Aufenthaltsort erfährt, soll dies der US-amerikanischen Botschaft melden.