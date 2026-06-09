Ehrgeizige Pläne für Sport der Superlative

Die vorbereitende Planung ist abgeschlossen, mittlerweile folgt die Entwurfsphase. Die ambitionierte, aber präzise Zeiteinteilung sieht die Einreichsplanung für das erste Halbjahr 2027 und den Baubeginn für das vierte Quartal 2028 vor.

Im zweiten Quartal 2031 soll das neue Herzstück des burgenländischen Sports seine Pforten öffnen. Genaue Kostenschätzungen liegen derzeit noch nicht offiziell vor. Einen exakten Überblick über die Höhe der Ausgaben werden erst die Detailplanungen bringen.