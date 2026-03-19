„Obdachlose bekommen sonst nirgends Lebensmittel“

Walter Kreische, Obmann der Linzer Obdachlosenhilfsaktion, sucht händeringend nach einem neuen Standort für die Verteilaktion. Der alte Platz ging verloren und sollte sich kein neuer finden, wird es schwierig, die Obdachlosen mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln zu versorgen.
„Wenn wir keine neue Stelle finden, bricht für unsere Kunden die Welt zusammen. Die bekommen sonst nirgendwo Lebensmittel“, sagt Walter Kreische. Der Organisator der Linzer Obdachlosenhilfsaktion weiß, dass die Zeit knapp wird. „Wir haben leider unseren alten Verteilplatz verloren. Wenn wir bis Ende März nichts finden, dann war’s das mit unserem Verteildonnerstag“, seufzt der 62-Jährige.
Wöchentliche Aktion
Diese Hilfsaktion findet zwischen Oktober und April wöchentlich, im Sommer einmal pro Monat, statt. Nicht nur Obdachlose, sondern auch Arme können sich dort mit gespendeten Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderem eindecken. „Es kommen immer zwischen 50 und 200 Personen, die Verteilung dauert von 16 bis 18 Uhr. Die Leute kommen und gehen wieder“, erklärt Kreische.
Fast 30.000 Menschen versorgt
„Niemand campiert, wir sorgen für Disziplin und Ruhe. Außerdem gilt striktes Alkoholverbot. Wer ein Bier mithat, wird weggeschickt“, betont der Helfer. Die Organisation besteht seit 2010, hat mittlerweile den 316. Verteildonnerstag hinter sich gebracht und damit bereits fast 30.000 Menschen versorgt.
„Wir brauchen dringend einen Platz, der vor Regen geschützt ist. Am besten wären 50 bis 60 Quadratmeter in zentraler Lage in Linz. Strom wäre gut, Wasser brauchen wir nicht“, so Kreische. Wer eine passende Immobilie hat, wird gebeten, sich unter 0650/533 4256 zu melden.
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