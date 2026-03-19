„Obdachlose bekommen sonst nirgends Lebensmittel“

„Wenn wir keine neue Stelle finden, bricht für unsere Kunden die Welt zusammen. Die bekommen sonst nirgendwo Lebensmittel“, sagt Walter Kreische. Der Organisator der Linzer Obdachlosenhilfsaktion weiß, dass die Zeit knapp wird. „Wir haben leider unseren alten Verteilplatz verloren. Wenn wir bis Ende März nichts finden, dann war’s das mit unserem Verteildonnerstag“, seufzt der 62-Jährige.