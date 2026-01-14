Christian Ries folgt Norbert Hofer als FPÖ-Klubchef nach und will die scharfe Oppositionspolitik gegen die SPÖ fortführen.
Im Finale für die Funktion des Klubchefs waren offenbar nur mehr zwei Kandidaten im Rennen gewesen, Thomas Grandits und Christian Ries. Am Ende wurde Ries auserkoren. Man habe sich bewusst Zeit für die Entscheidung genommen, meinte Landesparteichef Alexander Petschnig bei der Präsentation. Ries streute er Rosen: Dieser sei ein politisches Urgestein mit langjähriger Erfahrung.
„Niemand beleidigt“
Auch der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz lobte die Lösung: Man sei freundschaftlich zu dem Ergebnis gekommen. „Es gibt niemanden, der beleidigt ist.“ Ries ist seit mehr als 30 Jahren bei der FPÖ, war unter anderem im Nationalrat und ist Gemeinderat in Rust. Von acht Stimmen entfielen sechs auf ihn, eine war dagegen, eine – er selbst – enthielt sich. Er habe als Nachfolger von Norbert Hofer große Schuhe zu füllen, dieser habe einen guten Grundstein gelegt, zollte er seinem Vorgänger Respekt.
Match geht weiter
Im Zuge seiner neuen Aufgabe will Ries weiterhin auf „scharfkantige Oppositionspolitik“ setzen: „Das braucht das Burgenland.“ Wenn die SPÖ die Beziehungen verbessern wolle, sei sie damit zwar willkommen, aber: „Wer regieren will, wird damit leben müssen.“ Das Match zwischen SPÖ und FPÖ dürfte also weitergehen.
Als Nächstes will Ries auf eine „Ochsentour“ zu den Bezirks- und Ortsgruppen machen. Auch will er die Kommunikation zwischen Klub und Partei verbessern, da gebe es noch „Luft nach oben.“ Weitere personelle Änderungen sind nicht vorgesehen. Seinen Job als Kriminalbeamter will Ries zum „ehestmöglichen Zeitpunkt“ ruhend stellen. Hofer hatte sich zurückgezogen, weil er eine Funktion der Privatwirtschaft anstrebt, was den Klubchefs nicht erlaubt ist.
