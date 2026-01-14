„Wer regieren will, wird damit leben müssen“

„Niemand beleidigt“

Auch der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz lobte die Lösung: Man sei freundschaftlich zu dem Ergebnis gekommen. „Es gibt niemanden, der beleidigt ist.“ Ries ist seit mehr als 30 Jahren bei der FPÖ, war unter anderem im Nationalrat und ist Gemeinderat in Rust. Von acht Stimmen entfielen sechs auf ihn, eine war dagegen, eine – er selbst – enthielt sich. Er habe als Nachfolger von Norbert Hofer große Schuhe zu füllen, dieser habe einen guten Grundstein gelegt, zollte er seinem Vorgänger Respekt.