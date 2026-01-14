Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer FPÖ-Klubchef:

„Wer regieren will, wird damit leben müssen“

Burgenland
14.01.2026 15:11
Zufrieden mit der Entscheidung: Petschnig, Ries und Tschürtz.
Zufrieden mit der Entscheidung: Petschnig, Ries und Tschürtz.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Christian Ries folgt Norbert Hofer als FPÖ-Klubchef nach und will die scharfe Oppositionspolitik gegen die SPÖ fortführen.

0 Kommentare

Im Finale für die Funktion des Klubchefs waren offenbar nur mehr zwei Kandidaten im Rennen gewesen, Thomas Grandits und Christian Ries. Am Ende wurde Ries auserkoren. Man habe sich bewusst Zeit für die Entscheidung genommen, meinte Landesparteichef Alexander Petschnig bei der Präsentation. Ries streute er Rosen: Dieser sei ein politisches Urgestein mit langjähriger Erfahrung.

„Niemand beleidigt“
Auch der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz lobte die Lösung: Man sei freundschaftlich zu dem Ergebnis gekommen. „Es gibt niemanden, der beleidigt ist.“ Ries ist seit mehr als 30 Jahren bei der FPÖ, war unter anderem im Nationalrat und ist Gemeinderat in Rust. Von acht Stimmen entfielen sechs auf ihn, eine war dagegen, eine – er selbst – enthielt sich. Er habe als Nachfolger von Norbert Hofer große Schuhe zu füllen, dieser habe einen guten Grundstein gelegt, zollte er seinem Vorgänger Respekt.

Match geht weiter
Im Zuge seiner neuen Aufgabe will Ries weiterhin auf „scharfkantige Oppositionspolitik“ setzen: „Das braucht das Burgenland.“ Wenn die SPÖ die Beziehungen verbessern wolle, sei sie damit zwar willkommen, aber: „Wer regieren will, wird damit leben müssen.“ Das Match zwischen SPÖ und FPÖ dürfte also weitergehen.

Als Nächstes will Ries auf eine „Ochsentour“ zu den Bezirks- und Ortsgruppen machen. Auch will er die Kommunikation zwischen Klub und Partei verbessern, da gebe es noch „Luft nach oben.“ Weitere personelle Änderungen sind nicht vorgesehen. Seinen Job als Kriminalbeamter will Ries zum „ehestmöglichen Zeitpunkt“ ruhend stellen. Hofer hatte sich zurückgezogen, weil er eine Funktion der Privatwirtschaft anstrebt, was den Klubchefs nicht erlaubt ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / -2°
Symbol bedeckt
Güssing
-6° / -1°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-2° / -1°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-3° / -2°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-2° / -1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
410.960 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
167.330 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
146.092 mal gelesen
Mehr Burgenland
Slow-Food-Tag
Schule holt regionale Lebensmittel vor den Vorhang
Hohe Kosten
Mattersburger Stadtbus mit ungewisser Zukunft
Reaktion auf Expansion
Protest gegen Familypark: „Wollen kein Disneyland“
KATHARINA MEZGOLITS
Ein Spagat zwischen Rollen und Kufen
Einsame Haltestelle
Bus kam nicht: Schüler mussten in Kälte frieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf