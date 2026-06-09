Sicherheitszentrum als Chance für St.-Pölten-Umzug

Flächen werden frei

Die Übersiedlung einiger Abteilungen in den Neubau würde Raum für die Landeszentralen aus Wien schaffen. So würden etwa in der Herrengasse Flächen freiwerden, wenn das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung vom Regierungsviertel ins Sicherheitszentrum zieht. „Hier könnte man in den Häusern und Liegenschaften im öffentlichen Besitz direkt noch fehlende Landesinstitutionen ansiedeln“, schlägt das Stadtoberhaupt vor.