It's not just Rangnick...
This is the role Alaba plays in Glasner’s Milan deal
Oliver Glasner, who most recently won the Conference League with English Premier League club Crystal Palace, is continuing talks regarding a potential new coaching position at AC Milan. According to information from “Gazzetta dello Sport” (Monday edition), such a deal could also result in David Alaba moving to Milan. The Austrian national team captain is currently a free agent following the expiration of his contract with Real Madrid.
Glasner is reportedly determined to bring the 33-year-old to Milan if he takes the job, the "Gazzetta" reported. Despite a risk factor due to several injuries since the 2023/24 season (including a torn cruciate ligament as well as muscle and meniscus issues), Alaba would be a valuable addition at the highest level thanks to his experience and personality.
The defender has already been offered to several clubs, including Milan’s rival Inter Milan, the sports newspaper reported.
And then Rangnick?
Glasner, who is from Upper Austria, has already met with club owner Gerry Cardinale in Milan. The meeting reportedly focused on a potential sporting overhaul of the Rossoneri, who missed out on Champions League qualification last season.
There is also speculation circulating about talks between Milan and Austria’s national team coach Ralf Rangnick, who is said to be moving to Milan as a potential sporting director.
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