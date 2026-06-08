Diese Rolle spielt Alaba bei Glasners Milan-Deal

Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Premier-League-Klub Crystal Palace Gewinner der Conference League, führt die Gespräche über eine mögliche neue Trainerstation beim AC Milan weiter. Nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ (Montag-Ausgabe) könnte ein entsprechender Deal auch einen Wechsel von David Alaba nach Mailand nach sich ziehen. Der ÖFB-Teamkapitän ist nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid derzeit vereinslos.
Glasner soll den 33-Jährigen im Fall eines Engagements unbedingt nach Mailand holen wollen, berichtete die „Gazzetta“. Alaba wäre trotz eines Risikofaktors aufgrund mehrerer Verletzungen seit der Saison 2023/24 (unter anderem Kreuzbandriss sowie Muskel- und Meniskusprobleme) aufgrund seiner Erfahrung und Persönlichkeit eine wertvolle Verstärkung auf höchstem Niveau.
Der Defensivspieler wurde bereits mehreren Klubs angeboten, darunter auch Milans Rivale Inter Mailand, berichtete das Sportblatt.
Und dann Rangnick?
Der Oberösterreicher Glasner hat in Mailand bereits Klubbesitzer Gerry Cardinale getroffen. Dabei soll es um eine mögliche sportliche Neuausrichtung der Rossoneri gegangen sein, die in der vergangenen Saison die Champions-League-Plätze verpasst haben.
Außerdem kursieren Spekulationen über Gespräche zwischen Milan und Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, der als möglicher Sportdirektor nach Mailand wechseln soll.
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