Diese Rolle spielt Alaba bei Glasners Milan-Deal

Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Premier-League-Klub Crystal Palace Gewinner der Conference League, führt die Gespräche über eine mögliche neue Trainerstation beim AC Milan weiter. Nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ (Montag-Ausgabe) könnte ein entsprechender Deal auch einen Wechsel von David Alaba nach Mailand nach sich ziehen. Der ÖFB-Teamkapitän ist nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid derzeit vereinslos.