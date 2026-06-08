34-Jähriger spielte Polizist und hielt Lenker an

Ein Pkw-Lenker (34) gab sich am Sonntagabend in Klagenfurt als Streifenpolizist aus und hielt dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer auf, weil ihn seine Fahrweise gestört habe.
Mit einem blauen LED-Balken, der auf der Windschutzscheibe des Autos vom 34-Jährigen angebracht war, hielt er gegen 19.30 Uhr auf der Seltenheimer Straße in Klagenfurt einen Fahrzeugteilnehmer (68) an. Dieser war vor ihm unterwegs. Und als er das blaue Licht mit dem Schriftzug „Einsatz“ sah, dachte er an eine Verkehrskontrolle und hielt sein Fahrzeug an.
Falscher Polizist wurde aufgedeckt
Der 34-Jährige gab sich daraufhin als „Zivilpolizist aus“ und beschwerte sich über die Fahrweise des Lenkers. Der 68-Jährige hingegen war skeptisch, erkannte den Betrug und forderte den Dienstausweis des vermeintlichen Zivilpolizisten ein. Und weil dieser keinen hatte, machte sich der 23-Jährige schnell aus dem Staub, stieg in den Pkw und fuhr davon.
Die Beamten konnten ihn schließlich an seiner Wohnadresse antreffen. Er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.