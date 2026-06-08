34-Jähriger spielte Polizist und hielt Lenker an

Mit einem blauen LED-Balken, der auf der Windschutzscheibe des Autos vom 34-Jährigen angebracht war, hielt er gegen 19.30 Uhr auf der Seltenheimer Straße in Klagenfurt einen Fahrzeugteilnehmer (68) an. Dieser war vor ihm unterwegs. Und als er das blaue Licht mit dem Schriftzug „Einsatz“ sah, dachte er an eine Verkehrskontrolle und hielt sein Fahrzeug an.