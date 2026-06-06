„Herr Karl“: Steirerin tauft Käse nach ihrem Mann

Der übrigens Namensgeber für einen der großen Renner ist, den seine Gattin in der „Käsekuchl“ selbst kreiert hat: der „Herr Karl“. „Natürlich ist das meine Lieblingssorte“, lacht der Steirer. Und natürlich macht es ihn ein bissl stolz, dass seine Kerstin den köstlichen Käse, der ganz frisch fast nach Topfen schmeckt, dann aber reift, als „würzig, interessant und etwas, das immer spannend bleibt“ beschreibt. Allerdings verlangt der „Herr Karl“ auch jede Menge Pflege, bis er so ist, wie er sein soll: Täglich will er mit Salzlake behandelt und mit Rotschmierkultur gepflegt werden, sonst rückt er seinen typischen, herrlichen Geschmack nicht raus.