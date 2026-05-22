Mit Hilfe der Sonne zum Bauernhof des Jahres

„Bin glücklicher als mein Stromanbieter“

Er wünscht sich, dass noch viel mehr Bauern umsteigen würden – mit PV-Anlagen nicht auf wertvollen Ackerflächen, sondern auf „Dächern, die ja in großer Fläche vorhanden sind“. Oder in der Kombination Photovoltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung, „da gibt es schon großartige Projekte, bei denen kaum Ernte verloren geht, aber viel Strom gewonnen wird“. Er bleibt jedenfalls auf seinem Weg: „Ich bin damit glücklicher als mein Stromanbieter, weil ich ja nix brauch’“, schmunzelt der Weststeirer.