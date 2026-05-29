Stichwahl um Vize, nur ÖVP für neuen Bürgermeister

„Wir haben gesagt, dass wir ihm ein Jahr Zeit geben, aber nicht, dass wir ihn auch zum Bürgermeister wählen“, bleibt Norbert Edinger, Chef der stimmenstärksten Oppositionspartei WFK („Wir für Kirchberg“) kritisch. Denn das neue Spitzenduo sei schon lange in der Politik und hätte früher in der Gemeinde gegensteuern müssen. Dennoch will er jetzt Pollack und Weixelbraun ein Jahr arbeiten lassen und dann ihre Leistung streng unter die Lupe nehmen.