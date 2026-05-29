Stichwahl um Vize, nur ÖVP für neuen Bürgermeister

Nach dem Rausschmiss des Bürgermeisters Karl Schützenhofer (ÖVP) geht es weiterhin im Gemeinderat von Kirchberg am Walde rund. Denn die Opposition teilte auch mit dem neuen ÖVP-Bürgermeister ihren Unmut kund und lehnte ihn ab. Und der neue Vize musste sogar in eine Stichwahl gehen.
Eigentlich hält die ÖVP in Kirchberg am Walde im Bezirk Gmünd mit elf von 19 Mandaten die absolute Mehrheit. Nach großem Wirbel und einem Antrag der SPÖ gegen ÖVP-Altbürgermeister Karl Schützenhofer wurde diesem mit 14 Stimmen das Misstrauen ausgesprochen und er damit sofort des Amtes enthoben.
Elf Stimmen für neuen Ortschef
Nun berief der bisherige ÖVP-Vize Markus Pollack die Sitzung zur Bürgermeisterwahl ein, bei der er mit elf Stimmen zum neuen Ortschef gewählt wurde, drei Mandatare von Bürgerliste WFK, drei von SPÖ und einer von der FPÖ stimmten anders. Und zum neuen Vizebürgermeister – er bekam im ersten Durchgang nur sieben Stimmen und musste sich in der Stichwahl gegen Werner Fischer (SPÖ), der drei Stimmen bekam, durchsetzen – wurde Wolfgang Weixelbraun mit neun Stimmen im zweiten Durchgang gewählt.
„Gemeinsam für Gemeinde arbeiten“
„Ich bedanke mich für jede Stimme und hoffe, dass wir mit unserer Arbeit und Tatkraft überzeugen können. Ich bin nicht nachtragend und reiche jedem die Hand zur Zusammenarbeit für unsere Gemeinde“, so Neo-Bürgermeister Pollack.
„Wir haben gesagt, dass wir ihm ein Jahr Zeit geben, aber nicht, dass wir ihn auch zum Bürgermeister wählen“, bleibt Norbert Edinger, Chef der stimmenstärksten Oppositionspartei WFK („Wir für Kirchberg“) kritisch. Denn das neue Spitzenduo sei schon lange in der Politik und hätte früher in der Gemeinde gegensteuern müssen. Dennoch will er jetzt Pollack und Weixelbraun ein Jahr arbeiten lassen und dann ihre Leistung streng unter die Lupe nehmen.
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