Tiwag-Feiertag: Baustart für neues Kraftwerk

„Planung an lokale Verhältnisse angepasst“

Das abgearbeitete Triebwasser wird am Ende über ein neues Ausgleichsbecken in den Inn zurückgeführt. Dadurch werde die Schwallsituation im Inn nachhaltig verbessert. Auch sonst seien die Planung an lokale Verhältnisse angepasst und viele Wünsche aus der Region berücksichtigt worden: „Die frühzeitige Information und Einbindung der Menschen in der betroffenen Region ist entscheidend für die Akzeptanz solcher Großprojekte“, steht auch für Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzenden Eduard Wallnöfer fest.