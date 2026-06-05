"Injured in training"
Karl faces World Cup exit! DFB youngster on his way to the hospital
World Cup setback for Germany! Lennart Karl was injured during the final training session ahead of the last World Cup warm-up match against the U.S. (Saturday, 8:30 p.m.). Now the 18-year-old whirlwind faces the possibility of missing the World Cup.
“Unfortunately, Lenny got injured in training today,” said national team coach Julian Nagelsmann at the press conference on Friday evening. “We’re heading to the hospital now to get a better picture of the situation. Please don’t follow him there—give him some peace and quiet. We need a diagnosis, and then we’ll let you know and see if we need to call up a replacement or not. To be honest, it didn’t look good.” Nagelsmann did not provide any further details about the injury.
Rising Star
The Bayern Munich pro is considered the rising star of the German team and had the best chance of being in the starting lineup for the World Cup opener. In the battle for the right wing position, he had recently edged out Leroy Sané and Jamie Leweling. With Serge Gnabry, another Bayern player had already had to withdraw from the World Cup due to a muscle tendon injury.
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