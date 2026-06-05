28-Jähriger bei Schlägerei durch Schuss verletzt

Bei einer Schlägerei in Pinkafeld (burgenländischer Bezirk Oberwart) ist am Donnerstagabend ein Schuss gefallen. Ein 28-Jähriger wurde am Oberschenkel getroffen und verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.
Wer geschossen hat und worum es bei der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ging, war am Freitag noch unklar. Der russische Staatsbürger wurde in der Klinik Oberwart behandelt, konnte das Spital aber bereits wieder verlassen.
Die burgenländische Polizei suchte am Freitag nach weiteren Beteiligten und Zeugen, die die Schlägerei am Donnerstag gegen 18 Uhr mitbekommen haben. Ermittlungen zum Hintergrund und zu einem möglichen Motiv laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.