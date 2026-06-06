Kieferbruch, Blutungen: Kampf um Kater „Cloud“

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste eine verletzte Samtpfote aufwendig versorgt werden. Der Fall sorgt für einen dringenden Appell an alle Katzenhalter.
Mit gebrochenem Kiefer, inneren Blutungen und schweren Atemproblemen wurde Kater „Cloud“ ins Tierheim St. Pölten gebracht. Er dürfte von einem Auto erfasst worden sein, es bestand kaum noch Hoffnung. „In den ersten Stunden ging es nur darum, ihn überhaupt am Leben zu halten“, berichtet Tierheimleiterin Elisabeth Bischof. Mittlerweile geht es dem Vierbeiner etwas besser. Nach einer aufwendigen Stabilisierung konnte die Kieferoperation durchgeführt werden. Nun folgen weitere Behandlungen, Medikamente und Kontrolluntersuchungen.
Leider kein Einzelfall
Für das Tierheim ist „Cloud“ kein Einzelfall. Allein heuer mussten bereits mehrere schwer verletzte Unfallkatzen versorgt werden. Keine von ihnen war gechippt. „Oft wissen wir nicht, ob irgendwo jemand verzweifelt nach seinem Tier sucht“, erklärt Obmann Thomas Kainz. Gleichzeitig würden die hohen Tierarztkosten die Einrichtung zunehmend belasten. Allein für die Behandlung von „Cloud“ – von der Notfallversorgung über die Operation bis hin zur langfristigen Nachbetreuung – war und ist viel Geld nötig. Daher appelliert der Tierschutzverein an Katzenhalter, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen. Im Ernstfall erleichtert das die Rückführung zum Besitzer und verhindert Leid.
Spende an den Tierschutzverein St. Pölten, Kennwort „Bruchkatze“:
AT20 2025 6000 0061 6193
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