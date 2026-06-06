Kieferbruch, Blutungen: Kampf um Kater „Cloud“

Leider kein Einzelfall

Für das Tierheim ist „Cloud“ kein Einzelfall. Allein heuer mussten bereits mehrere schwer verletzte Unfallkatzen versorgt werden. Keine von ihnen war gechippt. „Oft wissen wir nicht, ob irgendwo jemand verzweifelt nach seinem Tier sucht“, erklärt Obmann Thomas Kainz. Gleichzeitig würden die hohen Tierarztkosten die Einrichtung zunehmend belasten. Allein für die Behandlung von „Cloud“ – von der Notfallversorgung über die Operation bis hin zur langfristigen Nachbetreuung – war und ist viel Geld nötig. Daher appelliert der Tierschutzverein an Katzenhalter, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen. Im Ernstfall erleichtert das die Rückführung zum Besitzer und verhindert Leid.

Spende an den Tierschutzverein St. Pölten, Kennwort „Bruchkatze“:

AT20 2025 6000 0061 6193