Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anleitung für Polizei

Ein „Tötungsleitfaden“ entsetzt Tierschützer in NÖ

Niederösterreich
14.05.2026 07:00
Der Leitfaden für die Polizei sorgt für Wirbel. Darin wird genau geschildert, wie verletzte ...
Der Leitfaden für die Polizei sorgt für Wirbel. Darin wird genau geschildert, wie verletzte Tiere zu töten sind.(Bild: Krone KREATIV/Helmut Niederwieser, Schiel Andreas, zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Empörung bei Tierschützern in Niederösterreich: Eine Anleitung für Polizisten zum Umgang mit verletzten Ottern und Bibern sorgt für heftige Diskussionen. Denn im Ernstfall droht die Dienstwaffe – eine Fahrt zum Tierarzt wird ihnen hingegen verboten.

0 Kommentare

Ein vom Land erstellter Leitfaden für die Polizei im Umgang mit geschützten Wildtieren – insbesondere mit Bibern und Ottern – erschüttert aktuell Tierschützer in Niederösterreich. Denn das mehrseitige Dokument untersagt es den Beamten, verletzte Tiere zu Tierärzten, Auffangstationen oder Pflegeeinrichtungen zu bringen. „Überfüllte Wildtierauffangstationen sind rasch überfordert mit der fachgerechten, aufwendigen Pflege“, heißt es darin.

Das Schriftstück verbietet es Polizisten, verletzte Tiere zu Tierärzten zu bringen. Und es ...
Das Schriftstück verbietet es Polizisten, verletzte Tiere zu Tierärzten zu bringen. Und es bezeichnet Wildtierauffangstationen als „rasch überfordert“...(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Kosten werden nicht erstattet
Allfällige Kosten für Tierärzte oder Transporte würden den Polizisten nicht erstattet werden. Stattdessen wird fettgedruckt darauf hingewiesen, dass das Sterben von Tieren in freier Wildbahn ein völlig natürlicher Prozess sei. Mehr noch: Es wird erklärt, wie die Dienstwaffe bestmöglich eingesetzt wird, um das Tier rasch zu töten.

Zitat Icon

Dass ein Schreiben auf mehr als drei Seiten ausführt, wie ein Tier korrekt zu erschießen ist, ist eine ganz neue Klasse von Empathielosigkeit.

Marcus Serringer, Tiermedizinisches Zentrum Teesdorf

Bild: Tiermedizinisches Zentrum Teesdorf

Marcus Serringer, Geschäftsführer des Tiermedizinischen Zentrums Teesdorf im Bezirk Baden, ist das polizei-interne Dokument in die Hände gefallen. „Das ist eine ganz neue Klasse von Empathielosigkeit gegenüber fühlenden Lebewesen!“, ist er entsetzt über den „weiteren massiven Rückschlag für den Tierschutz in NÖ“. Besonders trifft ihn, dass den vielen engagierten Tierärzten und großteils ehrenamtlich tätigen Tierschützern und Organisationen unterstellt werde, fachlich völlig inkompetent zu sein.

„Den Polizisten, die trotz aller widrigen Umstände einem Tier bestmöglich helfen wollen, wird von der Landesregierung die oft überlebensnotwendige Unterstützung verboten. Sie sind gezwungen, das Tier oft vermeidbarem Leid auszusetzen“, ist Serringer überzeugt.

Der Umgang der Exekutive mit verletzten Bibern sorgt für Aufregung bei den heimischen ...
Der Umgang der Exekutive mit verletzten Bibern sorgt für Aufregung bei den heimischen Tierschützern.(Bild: Christof Birbaumer)

In der zuständigen Abteilung des Landes verteidigt man den Leitfaden, der bereits mehr als sechs Jahre alt sein soll. Die Dienstwaffe sei nur dann zu verwenden, wenn eine Rettung objektiv nicht mehr möglich sei und weiteres Leid verhindere. Dazu verpflichte das Tierschutzgesetz auch. Gerade Biber würden zudem sehr spezielle Haltungs- und Betreuungsbedingungen benötigen. „Sie können Fehlprägungen auf den Menschen entwickeln, ihre spätere erfolgreiche Wiederauswilderung ist äußerst anspruchsvoll“, heißt es aus dem Land.  Der Leitfaden würde den fachlichen und tierschutzrelevanten Rahmenbedingungen Rechnung tragen.

Kein „ungefragter“ Transport
Seitens der Exekutive heißt es dazu nur kurz, dass die Beamten ohnehin regelmäßig die Tierrettung kontaktieren. Das deckt sich mit den Angaben des Landes: Der Leitfaden verbiete die Hilfe nicht generell, sondern betone lediglich, dass die geschützten Tiere nicht „ungefragt“ zu überlasteten Pflegestellen transportiert werden sollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
138.317 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
117.621 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
89.557 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1488 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
919 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf