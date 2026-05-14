Ein „Tötungsleitfaden“ entsetzt Tierschützer in NÖ

In der zuständigen Abteilung des Landes verteidigt man den Leitfaden, der bereits mehr als sechs Jahre alt sein soll. Die Dienstwaffe sei nur dann zu verwenden, wenn eine Rettung objektiv nicht mehr möglich sei und weiteres Leid verhindere. Dazu verpflichte das Tierschutzgesetz auch. Gerade Biber würden zudem sehr spezielle Haltungs- und Betreuungsbedingungen benötigen. „Sie können Fehlprägungen auf den Menschen entwickeln, ihre spätere erfolgreiche Wiederauswilderung ist äußerst anspruchsvoll“, heißt es aus dem Land. Der Leitfaden würde den fachlichen und tierschutzrelevanten Rahmenbedingungen Rechnung tragen.