Frau am Schutzweg von Lkw erfasst: Lebensgefahr!

Fataler Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Wiener Bezirk Wieden: Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren einer Straße am Schutzweg von einem Lkw erfasst und zu Boden gestoßen. Die 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Laut Polizeiangaben überquerte die Frau gegen 8.45 Uhr die Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße. Zeitgleich bog der 50 Jahre alte Lenker eines Lkw nach links in die Favoritenstraße ein, in Richtung stadtauswärts.
Dabei dürfte der Fahrer die 57-jährige Passantin übersehen haben, es kam zum Unfall. Die Frau wurde vom tonnenschweren Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen.
Frau in kritischem Zustand
Die alarmierte Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung des Opfers, das bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte. Die 57-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.
Auch der Lkw-Lenker musste ins Spital gebracht werden, er stand nach dem Unfall unter Schock, hieß es. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.
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