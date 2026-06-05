„Auto-Ping-Pong“: Spur der Verwüstung in Wien

Blechsalat und Spur der Verwüstung

Doch das Fahrzeug-Ping-Pong war längst nicht zu Ende: Der Pkw des 23-Jährigen wurde in weiterer Folge gegen ein geparktes Auto geschleudert, dieses wiederum gegen einen Hydranten geschoben. Danach hinterließ der junge Lenker am Bauernmarkt eine Spur der Verwüstung, als er noch einmal gegen einen weiteren Wagen krachte. Dessen Lenker, ein 66-Jähriger, wurde beim Unfall leicht verletzt, berichtete die Polizei am Freitag.