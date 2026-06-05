„Auto-Ping-Pong“: Spur der Verwüstung in Wien

Ein Verletzter und eine Spur der Verwüstung – das ist die Bilanz einer außer Kontrolle geratenen Autofahrt am Donnerstagabend in der Wiener City. Ein 23-Jähriger hatte beim Abbiegen an einer Kreuzung im Zuge eines Drifts zwei Autos touchiert, ehe er nur wenig später ein weiteres Fahrzeug rammte ...
Kurz vor 23 Uhr war der 23-jährige mutmaßliche Verursacher der Unfälle bei der Rotenturmstraße unterwegs. An der Kreuzung Lichtensteg kam der Wagen ins Schleudern und krachte bei der Kreuzung Lichtensteg/Kramergasse in einen Pkw – dessen Lenker hatte aufgrund des gefährlichen Fahrmanövers des Lenkers sein Auto schon angehalten.
Blechsalat und Spur der Verwüstung
Doch das Fahrzeug-Ping-Pong war längst nicht zu Ende: Der Pkw des 23-Jährigen wurde in weiterer Folge gegen ein geparktes Auto geschleudert, dieses wiederum gegen einen Hydranten geschoben. Danach hinterließ der junge Lenker am Bauernmarkt eine Spur der Verwüstung, als er noch einmal gegen einen weiteren Wagen krachte. Dessen Lenker, ein 66-Jähriger, wurde beim Unfall leicht verletzt, berichtete die Polizei am Freitag.
Der schwer ramponierte Wagen des Verdächtigen kam schlussendlich teils auf dem Gehweg zum Stillstand.
Die Ermittlungen laufen.
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