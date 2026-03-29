Notfall! Stürmischer Einsatz am Großglockner

Dramatische Rettungsaktion Samstagabend am Großglockner: Ein deutscher Alpinist (53) bekam beim Aufstieg plötzlich gesundheitliche Probleme, woraufhin durch seine Begleiter ein Notruf abgesetzt wurde. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und stürmischen Windes konnte eine Bergung mit dem Hubschrauber nicht durchgeführt werden ...
Die vierköpfige Gruppe aus Deutschland hatte am Samstag eine Tour zur Stüdlhütte bzw. auf den Großglockner unternommen. „Als sich die Gruppe gegen 18.45 Uhr circa 100 Meter unterhalb der Stüdlhütte befand, bekam ein Mitglied der Gruppe, ein 53-Jähriger, gesundheitliche Probleme. Er konnte nicht mehr weiter, weshalb ein Notruf abgesetzt wurde“, so die Polizei.
Während die Bergrettung und ein Alpinpolizist zu dem Mann aufstiegen, stieg der Hüttenwirt zum 53-Jährigen ab und führte eine Wärmeversorgung durch.
Die Ermittler von der Polizei
Hüttenwirt als Ersthelfer
Eine Bergung mit dem Rettungshubschrauber sei aufgrund der bereits eingesetzten Abenddämmerung und starker Windböen nicht möglich gewesen. Deshalb wurde die Bergrettung Kals alarmiert. „Während die Bergrettung und ein Alpinpolizist zu dem Mann aufstiegen, stieg der Hüttenwirt zum 53-Jährigen ab und führte eine Wärmeversorgung durch.“
Seilversichert ins Tal gebracht
Beim Eintreffen der Bergrettung wurde der Deutsche im Akja versorgt und folglich bis zur Talstation der Stüdlhütte-Materialseilbahn teils seilversichert abtransportiert. Von dort aus wurde der Mann ins Tal gebracht. Gegen 22.30 Uhr sei er dann dem Rettungsdienst übergeben worden. Dieser brachte den Deutschen schließlich ins Bezirkskrankenhaus Lienz.
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