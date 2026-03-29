Notfall! Stürmischer Einsatz am Großglockner

Seilversichert ins Tal gebracht

Beim Eintreffen der Bergrettung wurde der Deutsche im Akja versorgt und folglich bis zur Talstation der Stüdlhütte-Materialseilbahn teils seilversichert abtransportiert. Von dort aus wurde der Mann ins Tal gebracht. Gegen 22.30 Uhr sei er dann dem Rettungsdienst übergeben worden. Dieser brachte den Deutschen schließlich ins Bezirkskrankenhaus Lienz.