Naturjuwel Buberlemoos wird zehn Jahre geschützt

Ausverkauf der Heimat bleibt Pörtschach erpart

Auch die FPÖ setzt sich bereits seit 2021 für das Buberlemoos ein. „Die gemeinsamen Bemühungen haben dazu geführt, dass das Buberlemoos langfristig erhalten bleibt. Der Ausverkauf unserer Heimat konnte in diesem Fall verhindert werden“, so Gemeinderat Florian Pacher. „Die hohe naturschutzfachliche Bedeutung des Gebiets wurde bestätigt. Es braucht daher endlich konsequente Renaturierungsmaßnahme, damit sich wieder eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt im Naturjuwel entwickeln kann“, betont Pacher. Für den dauerhaften Erhalt naturbelassener Flächen für die Bevölkerung sei zudem ein Ankauf durch die öffentliche Hand anzustreben.