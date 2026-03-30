Zahl der Betretungsverbote nach Gewalt gesunken

Auch Männer beraten

Frauen machen den überwiegenden Teil aus, aber auch 802 Männer wandten sich an die Einrichtung, dazu (erstmals ausgewiesen) zwei diverse Personen. In immerhin 2423 Fällen kam es in der Folge auch zu einem Betretungs- und Annäherungsverbot. „Das spricht die Polizei aus, dann kann innerhalb von zwei Wochen beim Bezirksgericht eine Verlängerung beantragt werden“, sagt Eva Schuh, Leiterin des OÖ Gewaltschutzzentrum.