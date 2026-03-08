Gewalt gegen Senioren ist oft heimliches Problem

Wegweisung schwierig

Sie weiß, wie schwierig solche Situationen auch für die Polizei sind. Bei Pflegebedürftigkeit stehe auch die Exekutive immer wieder vor der Herausforderung, dass trotz Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbotes die Versorgung gewährleistet werden muss – egal ob es sich um den Täter oder das Opfer handelt. Ihre Forderung lautet: „Es bräuchte daher aus unserer Sicht schnell verfügbare Pflegeplätze, beispielsweise für die Dauer einer einstweiligen Verfügung“, sagt Schuh. Ein weiteres Problem, so die Expertin: „Frauen mit Pflegebedarf können in den Frauenhäusern in der Regel nicht betreut werden.“