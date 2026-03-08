Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abhängigkeiten

Gewalt gegen Senioren ist oft heimliches Problem

Oberösterreich
08.03.2026 10:00
Ältere Menschen, die oft auch noch pflegebedürftig sind, haben ein hohes Risiko, Gewaltopfer zu ...
Ältere Menschen, die oft auch noch pflegebedürftig sind, haben ein hohes Risiko, Gewaltopfer zu werden. (Symbolbild)(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Fast niemand spricht darüber, was in den eigenen vier Wänden passiert, wenn man alt, gebrechlich und zudem wehrlos ist. Dabei kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen wehrlose Personen. Darauf macht nun das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich aufmerksam.

0 Kommentare

Auch Pflegekräfte und Angehörige können mit der Versorgung von älteren Menschen überfordert sein. Nicht selten kommt es dann zu Pflegefehlern, Vernachlässigung oder auch zu Gewalt. Doch gesprochen oder gar angezeigt wird das noch viel zu selten. Zum einen sind die Opfer altersbedingt oft in ihrer Mobilität und Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt. Sie sind häufig sozial isoliert und so fällt Gewalt im Umfeld auch weniger auf. Zum anderen gibt es vor allem bei Frauen ein Abhängigkeitsverhältnis.

Vorsichtig ansprechen
Aber was tun, wenn man als Angehöriger oder Außenstehender vermutet, dass Senioren Gewalt angetan wird? „Man sollte das ganz vorsichtig und ohne Vorwürfe machen. Fragen, ob es vielleicht Probleme gibt. Verletzungen, wie blaue Flecken, vorsichtig hinterfragen“, rät Eva Schuh, Leiterin des Gewaltschutzzentrum Linz.

Zitat Icon

Ältere Frauen sind oft materiell vom Partner abhängig. Die Hürde, die Polizei zu rufen, scheint für sie noch größer zu sein.

Eva Schuh, Leiterin des Gewaltschutzzentrum OÖ

Bild: Gewaltschutzzentrum OÖ

Wegweisung schwierig
Sie weiß, wie schwierig solche Situationen auch für die Polizei sind. Bei Pflegebedürftigkeit stehe auch die Exekutive immer wieder vor der Herausforderung, dass trotz Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbotes die Versorgung gewährleistet werden muss – egal ob es sich um den Täter oder das Opfer handelt. Ihre Forderung lautet: „Es bräuchte daher aus unserer Sicht schnell verfügbare Pflegeplätze, beispielsweise für die Dauer einer einstweiligen Verfügung“, sagt Schuh. Ein weiteres Problem, so die Expertin: „Frauen mit Pflegebedarf können in den Frauenhäusern in der Regel nicht betreut werden.“

Lesen Sie auch:
Zu Jahresbeginn steigt Gewalt gegen Frauen.
Zahlen aktuell hoch
Gewalt gegen Frauen: Neues Haus für Opfer
28.01.2026
Reaktion auf Skandal
Linzer KUK hat nun doch Gewaltambulanz bekommen
24.02.2026

Sehr wenige Beratungen von Personen über 60
Das hat zur Folge, dass die Dunkelziffer womöglich sehr hoch ist. Das lassen auch die Zahlen des Gewaltschutzzentrums vermuten. Lediglich 6,75% der beratenen Personen waren 2024 über 60 Jahre alt, davon waren allerdings mehr als 70% weiblich. Dabei gibt es eine eigene Projektgruppe „Gewalt an älteren Menschen“, die drei Berater (zwei Frauen und ein Mann) beschäftigen sich laufend und intensiv mit der Thematik. GS

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.740 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
279.174 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.305 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2732 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2189 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1638 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Beeinträchtigtes Kind
„Als mein Sohn in eine WG zog, war es befreiend“
Rettung aus Fluss
Betrunkener Radfahrer (71) stürzte in den Inn
Abhängigkeiten
Gewalt gegen Senioren ist oft heimliches Problem
Mit Heli ins Spital
Drei Verletzte bei Frontalcrash im Ortsgebiet
Ärger bei 60-Jährigem
„Meine E-Card wurde plötzlich einfach gesperrt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf