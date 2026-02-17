Tageszentren sollen große Pflege-Lücke schließen

Insgesamt 31 Tageszentren gibt es derzeit im Land Salzburg. Diese entlasten vor allem pflegende Angehörige. Die Senioren sind unter Tags in den Einrichtungen gut versorgt und am Abend im Kreis der Familie. Im Jahr 2024 wurden 1202 Personen in diesen Zentren betreut, und die Zahl steigt stetig an. In den kommenden Jahren sollen im Land neun Tageszentren hinzukommen. Diese sind eine wichtige Zwischenstufe zum Seniorenheim. Bereits heuer wird in Eugendorf, St. Johann und Eben eröffnet. Weitere sind in Lofer, Radstadt, Kuchl, Golling und in der Stadt Salzburg geplant. In Seekirchen wird die Einrichtung um acht Plätze erweitert.