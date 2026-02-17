Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Land Salzburg

Tageszentren sollen große Pflege-Lücke schließen

Salzburg
17.02.2026 16:15
Die Suche nach Pflegepersonal bleibt ein großes Thema.
Die Suche nach Pflegepersonal bleibt ein großes Thema.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Neun neue Einrichtungen sind in den kommenden Jahren im Land Salzburg geplant. Diese sollen vor allem pflegende Angehörige entlasten. Auch mehr Seniorenheime kommen. Dabei ist die Suche nach Pflegerpersonal weiterhin ein großes Thema. „Die eine richtige Lösung gibt es nicht“, ist Landesrat Wolfgang Fürweger überzeugt.

0 Kommentare

Insgesamt 31 Tageszentren gibt es derzeit im Land Salzburg. Diese entlasten vor allem pflegende Angehörige. Die Senioren sind unter Tags in den Einrichtungen gut versorgt und am Abend im Kreis der Familie. Im Jahr 2024 wurden 1202 Personen in diesen Zentren betreut, und die Zahl steigt stetig an. In den kommenden Jahren sollen im Land neun Tageszentren hinzukommen. Diese sind eine wichtige Zwischenstufe zum Seniorenheim. Bereits heuer wird in Eugendorf, St. Johann und Eben eröffnet. Weitere sind in Lofer, Radstadt, Kuchl, Golling und in der Stadt Salzburg geplant. In Seekirchen wird die Einrichtung um acht Plätze erweitert.

Zitat Icon

Wir versuchen, Lücken in der Versorgung zu schließen und werden die Strategie weiter verfolgen, auch wenn es derzeit finanziell schwierig ist.

Soziallandesrat Wolfgang Fürweger

Bild: Markus Tschepp

Ebens Bürgermeister Franz Fritzenwallner vor dem neuem Tageszentrum.
Ebens Bürgermeister Franz Fritzenwallner vor dem neuem Tageszentrum.(Bild: Markus Tschepp)

Zahl der alten Menschen wird stark ansteigen
Wegen der demografischen Entwicklung werden in Zukunft auch mehr Plätze in Seniorenheimen benötigt. „Die Zahl der über 85-Jährigen wird in den kommenden zehn Jahren um 60 Prozent steigen“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Eichhorn. Derzeit sind es in Salzburg 15.500 Menschen. „Wir erarbeiten derzeit den Bettenbedarfsplan für 2035. Dieser sollte bald fertig sein“, sagt Soziallandesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ). Einige Projekte sind derzeit in Planung.

Lesen Sie auch:
Eng und übersichtlich: Doch fast kein Lenker hält sich in Anthering an den 30er.
Krone Plus Logo
Raser-Problem im Dorf
Trotz Schulweg sind fast alle Autos zu schnell
17.02.2026
Viele Unfälle infolge
Schneesturm sorgt für Chaos auf Salzburgs Straßen
17.02.2026
Statistik sagt:
Jeder dritte Salzburger verzichtet aufs Autofahren
17.02.2026

Das größte Problem wird auch in Zukunft das Personal sein. Von den knapp 5000 derzeitigen Betten im Land sind im Moment 214 wegen Personalmangel gesperrt. Neue Betten können nur mit mehr Pflegern auch geöffnet werden. „Es gibt dafür nicht die eine Lösung, sondern einen guten Mix vieler Maßnahmen“, so der Landesrat. Zu diesem gehört etwa die Pflegelehre, niederschwellige und berufsbegleitende Ausbildung oder noch effektivere Personalsuche. Ebenso bräuchte es laut Fürweger eine eigene Ausbildung für die Langzeitpflege.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.02.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf