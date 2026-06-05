Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Schützinnen mit Gewehr und Marketender mit Schnaps

Tirol
05.06.2026 10:46
Dass in Hall ein Mann als Marketender bei der Musikkapelle mitmarschiert, gefällt den Haller ...
Dass in Hall ein Mann als Marketender bei der Musikkapelle mitmarschiert, gefällt den Haller Schützen nicht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Nach der Debatte über Schützinnen mit Gewehr gibt es nun schon wieder eine Geschlechter-Debatte bei den Schützen. Ein Mann als Marketender gefällt vielen nicht. Markus Gassler, Chef vom Dienst bei der „Tiroler Krone“, hat sich dazu glasklare Gedanken gemacht.

0 Kommentare

„Die Tiroler Schützen leben die Demokratie!“ So lautete der Titel einer „Gassler Glasklar“-Kolumne, die am 26. Jänner erschienen ist. Und zwar als Reaktion auf die Abstimmung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, ob es künftig Schützinnen, also Frauen mit Gewehr, bei den Kompanien geben soll. Bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent haben sich damals 87 Prozent gegen Gewehrträgerinnen ausgesprochen. Auch wenn das Ergebnis nicht allen geschmeckt hat – doch das ist gelebte Demokratie.

(Bild: Krone KREATIV/hristian Forcher/Fotoworxx, stock.adobe.com)

Dass nun aber, wie medial mehrfach berichtet, nun eine Musikkapelle von einem Bezirksschützenfest ausgeladen wurde, weil sie Marketender in ihren Reihen hat, ist alles andere als demokratisch. So geschehen in Hall, wo der Schützenbezirk die Speckbacher Musik ausgeladen hat.

Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man Angst davor hat, dass die Schützinnen-Debatte wieder hochkocht. Ein Mann in einer (traditionell) klassischen Frauenrolle geht scheinbar genauso wenig wie eine Frau mit Gewehr. PS: Er ist übrigens nicht der einzige Marketender bei der Haller Musikkapelle!

Verbindendes vor Trennendes stellen
Dazu meldete sich auch Landeskommandant Thomas Saurer mit einem offenen Brief zu Wort und verwies auf die Autonomie der einzelnen Kompanien. Solche Entscheidungen seien zu respektieren, doch er wünscht sich schon, dass man das Verbindende vor das Trennende stellen und Brücken bauen sollte.

Lesen Sie auch:
Wieder einmal stehen die Schützen in der Kritik (Symbolbild).
Kapelle ausgeladen
Männliche Marketender bei Schützenfest unerwünscht
02.06.2026
„Krone“-Kommentar
Die Tiroler Schützen leben die Demokratie!
26.01.2026

Wir leben nicht mehr im Mittelalter
Sprich: Hört endlich mit diesem Kindergarten-Getue auf und lasst uns die Feste feiern, wie sie fallen. Aber nicht wie im Mittelalter, sondern so bunt und tolerant, wie es eben dem Jahr 2026 entspricht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.06.2026 10:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SchnapsDemokratieFrauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
83.334 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
79.862 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen
68.314 mal gelesen
Breel Embolo
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1224 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1208 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1205 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf