Schützinnen mit Gewehr und Marketender mit Schnaps

Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man Angst davor hat, dass die Schützinnen-Debatte wieder hochkocht. Ein Mann in einer (traditionell) klassischen Frauenrolle geht scheinbar genauso wenig wie eine Frau mit Gewehr. PS: Er ist übrigens nicht der einzige Marketender bei der Haller Musikkapelle!

Verbindendes vor Trennendes stellen

Dazu meldete sich auch Landeskommandant Thomas Saurer mit einem offenen Brief zu Wort und verwies auf die Autonomie der einzelnen Kompanien. Solche Entscheidungen seien zu respektieren, doch er wünscht sich schon, dass man das Verbindende vor das Trennende stellen und Brücken bauen sollte.