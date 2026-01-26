Die Tiroler Schützen leben die Demokratie!

In Anbetracht solcher Anwandlungen muss man froh sein, dass die Grünen nicht mehr in der Regierung sind. Die sonst so demokratischen Grünen agieren hier nämlich sehr undemokratisch. Bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent haben 87 Prozent gegen den Vorschlag gestimmt. Damit ist alles gesagt. Dieses Ergebnis ist zu akzeptieren. Vor allem von jenen, denen die Schützen vollkommen egal sind und die eh nur lästern.