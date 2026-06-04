Tragedy at the farm! “I face ruin every day”

It was exactly 12:06 a.m. on New Year’s Eve when the disaster unfolded. A security camera in the courtyard captured the moment. “You can clearly see the firework striking,” Klaus Holzweber describes. In the immediate vicinity, teenagers from a housing development had been celebrating and setting off fireworks. A neighbor noticed what was happening and filmed the group—but they initially denied any involvement. By the time the fire department arrived, a large part of the property was already in flames.