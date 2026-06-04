Demolition order received
Tragedy at the farm! “I face ruin every day”
A devastating fire on New Year’s Eve completely destroyed a centuries-old farm—the damage runs into the millions. Now the demolition order has arrived. The district attorney’s office is investigating. But it is questionable whether the owner will receive compensation.
It was exactly 12:06 a.m. on New Year’s Eve when the disaster unfolded. A security camera in the courtyard captured the moment. “You can clearly see the firework striking,” Klaus Holzweber describes. In the immediate vicinity, teenagers from a housing development had been celebrating and setting off fireworks. A neighbor noticed what was happening and filmed the group—but they initially denied any involvement. By the time the fire department arrived, a large part of the property was already in flames.
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