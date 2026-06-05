Heftiger Streit um Kosten nach „Wahl ohne Wähler“

„Es ist keine große Kunst, das Geld anderer auszugeben!“ Mit scharfen Worten spitzt Andreas Kollross den Streit um die Landarbeiterkammer-Wahl in Niederösterreich zu. Der Präsident des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes (GVV) reagiert damit auf die saloppe Replik von Kammer-Präsident Andreas Freistetter auf die Kritik, dass die Abwicklung der Wahl zu finanziellen Lasten der Kommunen gehe. Freistetter hatte ja entgegnet: „Es geht nur um zwei Stunden alle sechs Jahre.“