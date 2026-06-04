Biber: Mehr Entnahmen und EU-Debatte über Schutz

„EU soll Schutzstatus ändern“

Bei der letzten Konferenz der Landesnaturschutzreferenten am 29. Mai in Steyr (OÖ) brachte Niederösterreich einen Antrag zur Senkung des Schutzstatus auf EU-Ebene ein. Unter anderem wünscht man sich ein Ende der Differenzierung zwischen Alpin- und Kontinentalbereich sowie die Möglichkeit, Nebendämme in Absprache mit beispielsweise Biberbeauftragten zur Prävention entfernen zu können. Außerdem sollen die Tiere – so der Vorschlag – künftig in ausgewiesenen Europaschutzgebieten entnommen werden dürfen.