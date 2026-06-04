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Biber: Mehr Entnahmen und EU-Debatte über Schutz

Landwirtschaft & Tiere
04.06.2026 08:00
„Putzige Biber“ sorgen in Niederösterreich für große Schäden. Gelöst kann die Debatte nur von ...
„Putzige Biber“ sorgen in Niederösterreich für große Schäden. Gelöst kann die Debatte nur von der EU werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Plage oder Natur-Segen? Mehr als 4500 Biber tummeln sich durch Niederösterreich. Zuletzt gab es intensive Diskussionen um Schäden und den EU-weiten Schutzstatus. Das trübte auch den schwarz-blauen Haussegen in der niederösterreichischen Landesregierung. Nun übernimmt Tierschutzlandesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) die Initiative...

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Die Diskussion um die Lösung des „Biberproblems“ trübt – zuletzt nach einer verbalen Attacke von Bauernbund-Politikerin Martina Diesner-Wais auf die Freiheitlichen – den schwarz-blauen Frieden in der Landesregierung.

Zitat Icon

Leider scheiterte die notwendige Einstimmigkeit für einen Auftrag an den Bundesminister, sich auf EU-Ebene für eine Änderung einzusetzen

Tierschutzlandesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ)

Bild: zVg

400 „Entnahmen“ wären erlaubt
Grundsätzlich sind die Tiere aufgrund von EU-Richtlinien streng geschützt. Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) setzt nun in der Bedatte auf konstruktive (Zusammen-)Arbeit: „Es gibt in Niederösterreich 50 Entnahmen pro Jahr, erlaubt wären aber bis zu 400.“ Zusätzlich dazu kommen 100 Totfunde im Jahr, beispielsweise durch Revierkämpfe und Unfälle.

„EU soll Schutzstatus ändern“
Bei der letzten Konferenz der Landesnaturschutzreferenten am 29. Mai in Steyr (OÖ) brachte Niederösterreich einen Antrag zur Senkung des Schutzstatus auf EU-Ebene ein. Unter anderem wünscht man sich ein Ende der Differenzierung zwischen Alpin- und Kontinentalbereich sowie die Möglichkeit, Nebendämme in Absprache mit beispielsweise Biberbeauftragten zur Prävention entfernen zu können. Außerdem sollen die Tiere – so der Vorschlag – künftig in ausgewiesenen Europaschutzgebieten entnommen werden dürfen.

Während die übrigen Bundesländer den Vorstoß unterstützten, verweigerten das Burgenland (Grüne) und Wien (SPÖ) ihre Zustimmung. „Wir müssen eine gemeinsame Lösung auf EU-Ebene finden“, meint Rosenkranz (Bild) dazu.

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