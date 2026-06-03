Neue Verkostungstouren locken zur Retzer Weinwoche

Gemeinsam mit Top-Winzern entdecken Teilnehmer unterschiedliche Weinwelten – von DAC Weinen über Rotweine – bis hin zu „Natural Wines“. Die 90-minütigen Touren umfassen acht Kostproben und vermitteln Wissenswertes zur Herkunft, den Rebsorten und mehr. Zur Auswahl stehen folgende Touren:

Heute, Mittwoch um 19 Uhr: „Weinviertel DAC – Der Klassiker im Fokus“ mit Thomas Honsig.