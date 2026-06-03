Neue Verkostungstouren locken zur Retzer Weinwoche

Besucher können in Retz (Niederösterreich) gemeinsam mit Winzern die Vielfalt von regionalen „edlen Tropfen“ entdecken und Wissenswertes erfahren.
Von 3. bis 7. Juni lädt die Retzer Weinwoche in den Sparkassengarten ein. Rund 700 Weine aus dem westlichen Weinviertel stehen zur Verkostung bereit. Neu sind heuer geführte Wein-Verkostungstouren.
Gemeinsam mit Top-Winzern entdecken Teilnehmer unterschiedliche Weinwelten – von DAC Weinen über Rotweine – bis hin zu „Natural Wines“. Die 90-minütigen Touren umfassen acht Kostproben und vermitteln Wissenswertes zur Herkunft, den Rebsorten und mehr. Zur Auswahl stehen folgende Touren:
Heute, Mittwoch um 19 Uhr: „Weinviertel DAC – Der Klassiker im Fokus“ mit Thomas Honsig.
4. Juni, 19 Uhr: „Weiße Vielfalt – Entdeckungsreise abseits des Mainstreams“ mit Thomas Honsig.
4. sowie 5. Juni, jeweils um 19 Uhr: „Faszination Rotwein – Charakter & Tiefe“ mit Erhard Neubauer.
6. Juni, um 18 Uhr: „Drink Different – Natural, Orange und Alternative Weine.“
6. Juni, um 19 Uhr: „Die große Genussrunde – Gemeinsam mehr entdecken“
Alle Infos online: hier
Manuela Schörg-Rucker
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