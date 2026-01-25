Was sich nach Gagenstreit in Kammer ändern soll
Reformen sollen kommen
Ein geplantes Gehaltsplus und hohe Funktionärsbezüge stürzten die Wirtschaftskammer österreichweit in eine tiefe Krise. In Oberösterreich will eine Taskforce jetzt Reformen liefern. Die „Krone“ kennt die Details.
Eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent für die eigenen Mitarbeiter sowie bis zu 60 Prozent höhere Funktionärsgagen, während alle anderen sparen müssen – das stürzte die Wirtschaftskammer im Herbst ins Chaos. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt: Lohn- und Gagenerhöhungen wurden zurückgenommen, mit Martha Schultz gibt es nach dem Rücktritt von Harald Mahrer eine neue bundesweite Kammer-Präsidentin.
