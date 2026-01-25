Was sich nach Gagenstreit in Kammer ändern soll

Eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent für die eigenen Mitarbeiter sowie bis zu 60 Prozent höhere Funktionärsgagen, während alle anderen sparen müssen – das stürzte die Wirtschaftskammer im Herbst ins Chaos. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt: Lohn- und Gagenerhöhungen wurden zurückgenommen, mit Martha Schultz gibt es nach dem Rücktritt von Harald Mahrer eine neue bundesweite Kammer-Präsidentin.