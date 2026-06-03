Falsche Finanzberaterin knöpfte Opfer Vermögen ab

Erneut zu einem Online-Betrug kam es in Tirol. Bereits im Februar wurde eine Einheimische (55) von einer vermeintlichen Finanzberaterin kontaktiert, nachdem die Frau auf einer Social-Media-Plattform auf eine Werbeanzeige aufmerksam wurde. Sie verlor Zehntausende Euro.
Die 55-jährige Einheimische wurde bereits im Februar 2026 auf einer Social-Media-Plattform auf eine Werbeanzeige aufmerksam. Diese versprach eine vermeintlich lukrative Investition.
Als die Frau ihre persönlichen Daten angegeben hatte, wurde sie telefonisch von einer vermeintlichen Finanzberaterin kontaktiert. Daraufhin tätigte sie mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten.
Guthaben nur durch erneute Überweisung
Als die Frau sich schließlich ihr Guthaben auszahlen lassen wollte, wurde erneut ein Betrag von mehreren Tausend Euro gefordert. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach und erstattete Anzeige. Durch den Betrug entstand der 55-Jährigen ein Schaden von rund 10.000 Euro.
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