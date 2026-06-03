Falsche Finanzberaterin knöpfte Opfer Vermögen ab

Guthaben nur durch erneute Überweisung

Als die Frau sich schließlich ihr Guthaben auszahlen lassen wollte, wurde erneut ein Betrag von mehreren Tausend Euro gefordert. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach und erstattete Anzeige. Durch den Betrug entstand der 55-Jährigen ein Schaden von rund 10.000 Euro.