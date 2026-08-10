Flucht vor Polizei: Biker kracht mit Pkw zusammen

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit waren mehrere Biker auf der B11 in Maria-Lanzendorf in Niederösterreich unterwegs. Als die Polizei sie stoppen wollte, flüchteten zwei von ihnen. Wenig später krachte einer der beiden in einen Pkw. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt.
Gegen 22.30 Uhr bemerkten Polizisten am Freitag im Gemeindegebiet von Maria-Lanzendorf rund acht Motorräder, die auf der B11 aus Richtung Schwechat in Richtung Achau unterwegs waren. Laut Polizei fuhren sie mit „offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit“.
Als die Einsatzkräfte die Motorradfahrer kontrollieren wollten und zum Anhalten aufforderten, beschleunigten zwei der Biker plötzlich. Bereits nach wenigen Sekunden verloren die Polizisten den Sichtkontakt zu den beiden Flüchtenden.
Bei Rot in die Kreuzung
Kurz darauf stießen die Beamten im Kreuzungsbereich der B11 mit der L2003 auf einen Verkehrsunfall. Eines der beiden zuvor geflüchteten Motorräder war darin verwickelt.
Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Baden war mit seinem Pkw auf der L2003 unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich der ebenfalls 23 Jahre alte Motorradfahrer aus Wien auf der B11. Laut Polizei dürfte der Biker das Rotlicht der Ampel missachtet haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Dort kollidierte er mit dem Pkw.
Vier Verletzte bei Kollision
Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 23-jährige Pkw-Lenker sowie seine beiden 18 und 21 Jahre alten Mitfahrerinnen aus Wien wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte alle drei ins Landesklinikum Baden.
Der zweite geflüchtete Motorradfahrer konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Die Ermittlungen laufen. Der verunglückte 23-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.
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