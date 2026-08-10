Flucht vor Polizei: Biker kracht mit Pkw zusammen

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Baden war mit seinem Pkw auf der L2003 unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich der ebenfalls 23 Jahre alte Motorradfahrer aus Wien auf der B11. Laut Polizei dürfte der Biker das Rotlicht der Ampel missachtet haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Dort kollidierte er mit dem Pkw.