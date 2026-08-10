Eine Runde für die Torjäger in der Westliga

Aufsteiger Fügen war in Kitzbühel mit Torjäger Stephan Kuen „von Anfang an besser im Spiel“ und zeigte, warum die Zillertaler nicht unterschätzt werden dürfen. Can Alak drehte das Spiel für Schwaz gegen Röthis nach frühem Rückstand mit zwei Standards.
Vergangene Woche hatte sich Fügen die 2:0-Führung in Schwaz noch in den Schlussminuten nehmen lassen. Am Samstag begann der Spielfilm in Kitzbühel ähnlich ...
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